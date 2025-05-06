Аукцион слили в канализацию

Северо-Кавказский окружной суд рассмотрит иск кубанской Дирекции государственных закупок к Краснодарскому УФАС России. Спор возник в связи с проведением конкурса на разработку проектной документации по реконструкции очистных сооружений канализации в Крымском районе. Антимонопольщики вынесли решение о неправомерных действиях Дирекции, которая уже проиграла один суд, доказывая свою правоту, и теперь пытается отстоять позицию в кассации. Юристы считают, что окружной суд вынесет аналогичное нижестоящим судам решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Арбитражный суд Северо-кавказского округа принял к рассмотрению исковое заявление ГКУ КК «Дирекция государственных закупок» к Краснодарскому УФАС России. Спор возник в связи с проведением открытого электронного конкурса на разработку проектной документации по объекту реконструкции очистных сооружений канализации Крымского городского поселения Крымского района. «СПБ Технострой» подало жалобу в региональное УФАС на действия ГКУ КК «Дирекция государственных закупок», утверждая, что при проведении данного конкурса был нарушен порядок оценки заявки.

Суть претензии заключалась в том, что при оценке заявки «СПБ Технострой» по критерию «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» компании присвоили 0 баллов. Заявителю было отказано на основании того, что в представленных им документах якобы отсутствовали требуемые графические материалы (различные разрезы здания), а также не была представлена развертка фасадов по улицам.

По итогам рассмотрения жалобы Краснодарское УФАС признало ее обоснованной и вынесло решение, в котором в действиях Дирекции было установлено нарушение отдельных норм ст. 48 44-ФЗ. Комиссия антимонопольного ведомства выяснила, что требование о предоставлении развертки фасадов по улицам отсутствовало в порядке оценки и в самом задании на проектирование. Указанные же в претензиях к заявке объекты также не были предусмотрены в конкурсной документации и задании на выполнение работ, следовательно, у участника не было обязанности представлять по ним графические материалы.

Дирекция госзакупок попыталась оспорить решение УФАС в Арбитражном суде Краснодарского края. Истец посчитал, что решение антимонопольного органа не основано на нормах действующего законодательства и нарушает права учреждения. Также заявитель указывал на отсутствие полномочий у антимонопольного ведомства на рассмотрение жалоб в отношении результатов оценки заявок и ссылался на судебную практику, подтверждающую эту позицию. Однако суд отказал чиновникам, признав решение УФАС законным и обоснованным.

По мнению арбитража, требования, за невыполнение которых заявитель получил 0 баллов, фактически отсутствовали в конкурсной документации. Заказчик в своих разъяснениях сам указывал на необходимость представления общего концептуального решения, а не детального проекта.

Судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев отмечает, что согласно нормам «Закона о контрактной системе», оценка заявок должна проводиться в строгом соответствии с критериями, указанными в документации о закупке. В данном случае, Дирекция госзакупок края применила требования, которые не были установлены в документации. «Требования к участникам должны быть четко сформулированы и не должны допускать двойного толкования, что как раз и было выявлено в ходе разбирательства. И когда заказчик дополнительно ввел требования, которых не было в документации, то это естественно не могло не нарушить принцип равноправия участников»,— говорит эксперт.

Также, по словам юриста, важно отметить, что антимонопольный орган имеет право проверять соблюдение процедуры оценки заявок, хотя и не вправе вмешиваться в экономическую целесообразность закупки.

«Что же касается перспектив обжалования в апелляции, то они выглядят весьма низкими, поскольку решение суда первой инстанции основано на прямых нормах закона и соответствует устоявшейся судебной практике. Более того, продвигаемая дирекцией позиция, относительно отсутствия у УФАС полномочий на проверку результатов оценки заявок уже не раз опровергалась судебной практикой в предыдущих похожих спорах, а ВС РФ в своих определениях неоднократно подтверждал, что антимонопольный орган вправе проверять соблюдение процедурных аспектов оценки заявок. Для успешного обжалования Дирекции потребовалось бы представить новые весомые доказательства, а учитывая обстоятельства, шансы, что они могут быть предоставлены – невелики»,— поясняет господин Терентьев.

По его словам, судебное решение по данному делу подтверждает важность строгого соблюдения закупочной документации при проведении оценки заявок и недопустимость применения дополнительных требований, не предусмотренных этой документацией.

Елена Турбина