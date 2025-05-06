Губернатор Севастополя опроверг сообщения об отравленных фляжках перед 9 мая

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале опроверг информацию об отравленных фляжках, распространяемую в мессенджерах накануне Дня Победы, назвав это провокацией ЦИПсО. В ложных сообщениях говорится о том, что фляжки с ядовитой жидкостью якобы продаются на маркетплейсах и в магазинах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

«Верный признак фейка: упоминается МЧС или другое российское ведомство, но нет никаких ссылок на первоисточник. В случае реальной опасности так не бывает!», — отметил губернатор.

Михаил Развожаев также напомнил жителям Севастополя, что при возникновении реальной угрозы информация оперативно публикуется на его официальных страницах и дублируется на ресурсах Правительства Севастополя.

Алина Зорина