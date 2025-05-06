Прибыль вполне устраивает

В последний год действия льготной ипотеки пермские застройщики получили большую прибыль. По данным выборки «СПАРК-Интерфакс», к самым значительным финансовым итогам пришли застройщики крупных ЖК — это структуры ПМД, краснодарского «Девелопмент-Юг», а также его подрядчика «Строй-Комплекс», ПЗСП, «Оникс», «СтройПанельКомплект», «Орсо групп» и других. При благоприятных рыночных условиях в этом году в компаниях ожидают сохранения или повышения объемов застройки и финпоказателей. В то же время собеседники отмечают риски снижения объемов продаж.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно выборке «СПАРК-Интерфакс», наибольшую годовую прибыль показала одна из компаний застройщика ПМД — ООО «Холдинг ПМД». В 2024 году общество получило 3,63 млрд руб. чистой прибыли. Пермская структура строительно-инвестиционной корпорации из Краснодара «Девеломент-Юг» — ООО «Ростов-Девелопмент» — получила 2,5 млрд руб. чистой прибыли за год. Застройщик ЖК «Красное яблоко» — компания ПЗСП ООО СЗ «К-135» — отчитался о 740 млн руб. прибыли и 3 млрд руб. выручки. Структура девелопера «Оникс» — ООО СЗ «Компас», которая возводит крупный жилой комплекс «Мир» на шоссе Космонавтов, 309, по итогам года имела 485,9 млн руб. прибыли и 728,1 млн руб. выручки.

Значимый результат выдала одна из организаций «Орсо групп» — ООО СЗ «Орсо дом», отчитавшись о 479,3 млн руб. прибыли и 615,5 млн руб. выручки. Компания пермского подрядчика ООО «Строй-Комплекс» (учредитель Наталья Краевая) получила 396 млн руб. прибыли и 4,2 млрд руб. выручки. Предприятие занимается подрядными работами при возведении жилых домов и соцобъектов. В ее портфеле дома, детские сады, школа и плавательный бассейн «Девелопмент-Юга» в микрорайоне Ива.

Стоит отметить, что самую большую прибыль получила компания «Сатурн-Р» — ООО «Пермавтоучкомбинат» — 6 млрд руб. Выручки за 2024 год предприятие не имеет. Как пояснял ранее «Ъ-Прикамье» бизнесмен, указанная прибыль — это дивиденды за все годы деятельности, поступившие от дочернего общества — застройщика ЖК «Арсенал» ООО «СМУ №3 Сатурн-Р». В «Арсенале» всего было построено около 500 тыс. кв. м жилья.

Самая крупная выручка обнаружилась у компании крупного господрядчика и девелопера ООО «Кинетика» (4,4 млрд руб.). За ней следует «Строй-Комплекс» с выручкой в 4,2 млрд руб. за 2024 год, АО «СтройПанельКомплект» (3,7 млрд руб.), ООО «Спецстрой ПЗСП» (3,6 млрд руб.) и другие.

Напомним, что в 2024 году девелоперы в Пермском крае продали 8020 квартир по договорам долевого участия в строительстве (ДДУ), что на 33,6% меньше показателей 2023 года. По итогам года в топ-5 по объемам продаж жилья в Перми вошли «Девелопмент-Юг», ПЗСП, «Мегаполис», ПМД и «Ингрупп».

В 2024 году крупнейшие федеральные девелоперы сократили прибыль. По данным «Ъ», впервые за три года прибыль «Самолета» (ГК «ПИК») снизилась, а у «Эталона» вдвое увеличился чистый убыток, несмотря на рост денежных поступлений. Такие результаты — следствие снижения спроса, произошедшего после отмены массовой льготной ипотеки прошлым летом, и роста объемов кредитов, полученных компаниями на покупку площадок под застройку.

По сведениям коммерческого директора АО «ПЗСП» Кирилла Николаева, выручка предприятия за 2024 год увеличилась в 1,3 раза: с 3,82 млрд руб. в 2023 году до 5,2 млрд руб. в 2024-м. Чистая прибыль сократилась в 4,2 раза: в 2023 году она составляла 374,8 млн руб., а в 2024-м — 88,9 млн руб. Снижение прибыли в ПЗСП связывают с ростом себестоимости производства материалов, цен на стройматериалы от сторонних производителей, высокими процентными ставками по кредитам, а также с увеличением фонда оплаты труда. Выручка АО «ПЗСП» выросла из-за увеличения объемов строительства по объектам, стартовавшим в предыдущие периоды.

Вторая половина 2024 года и начало текущего года стали серьезным испытанием для рынка недвижимости, отметил господин Николаев. В текущих условиях для поддержания продаж застройщики активно внедряют альтернативные способы покупки недвижимости: это опции трейд-ин и точечные акции. Эти меры должны поддержать интерес покупателей и смягчить последствия экономической ситуации на рынке недвижимости. «При благоприятных рыночных условиях во второй половине текущего года мы рассчитываем на увеличение наших финансовых показателей»,— заверил коммерческий директор ПЗСП.

Директор финансово-экономической службы АО «СтройПанельКомплект» («СПК») Ирина Плотникова позитивно оценила общие финансовые итоги группы компаний за прошлый год — «практически» все юрлица «СПК» показали доход. В 2025 году «СтройПанельКомплект» продолжает строительство без снижения темпов, выручка и прибыль компании ожидаются на уровне 2024 года. Ирина Плотникова полагает, что введение ипотечного стандарта в РФ с 2025 года (направлен на защиту ипотечных заемщиков) может привести отрасль к негативному сценарию уже во втором полугодии. Многие компании активно использовали льготные схемы финансирования, включая субсидированные программы. В связи с отменой субсидирования застройщикам придется рассматривать другие способы привлечения покупателей. Кроме того, ожидается снижение темпов продаж жилья из-за планов банковского сектора корректировать объем выдачи ипотеки по льготным программам.

Эксперт также обратила внимание на скрытые риски застройщиков, при которых значительная часть квартир компаний остается в залоге у банков, получающих приоритетное право на погашение кредитных обязательств при снятии обременения. «После этого застройщику также необходимо заплатить налог на прибыль 25%, что в условиях отсутствия свободных денежных средств может создать серьезные проблемы»,— резюмировала директор финансово-экономической службы «СПК».

Евгения Ахмедова