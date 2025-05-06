Премьер Словакии заявил, что ему угрожают за желание посетить Москву 9 мая

Премьер Словакии Роберт Фицо посетил Центральное военно-мемориальное кладбище Красной армии в словацком городе Михаловце. Там господин Фицо рассказал, что ему угрожают наказанием за посещение парада Победы. Ранее он подтвердил, что, несмотря ни на какие предупреждения, приедет в Москву 9 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Мне угрожают, что я буду наказан, если решу ехать 9 мая на торжества в Москву. Что общего у торжеств по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны в стране, которая понесла самое большое бремя, с тем, что происходит сегодня?» — поинтересовался господин Фицо (цитата по «РИА Новости»). Визит в Москву станет актом несогласия с новым «железным занавесом» между Россией и Европой, добавил он.

Сегодня, 6 мая, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Кремль ожидает 29 иностранных лидеров на параде Победы. На высшем уровне будут представлены Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, Китай, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Южная Осетия.

По словам господина Ушакова, 34 страны должны направить в Москву министров обороны. На парад Победы также приедут ветераны Второй мировой войны из Армении, Израиля, Монголии и США.