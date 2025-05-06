Хоккеист Арсений Грицюк подписал контракт с «Нью-Джерси Девилс»

Российский нападающий Арсений Грицюк подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилс», сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арсений Грицюк

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Арсений Грицюк

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Клуб заключил с Грицюком контракт новичка сроком на один год. По условиям такого соглашения зарплата игрока не может быть больше $950 тыс. в год.

До перехода в НХЛ 24-летний Грицюк играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и представлял петербургский СКА с сезона-2023/24. В составе команды набрал 93 очка (41 гол+52 передачи) в регулярных чемпионатах КХЛ и матчах play-off. Ранее форвард играл за омский «Авангард», с которым стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2020/21. В составе сборной России по хоккею Грицюк стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В 2019 году «Нью-Джерси Девилс» на драфте НХЛ выбрал российского форварда в пятом раунде под общим 129-м номером.

О своем уходе из СКА Грицюк объявил 8 апреля. После вылета из play-off петербургский клуб покинули несколько игроков. Нападающий Иван Демидов подписал контракт с «Монреаль Канадиенс», форвард Захар Бардаков — с «Колорадо Эвеланш», защитник Александр Никишин — с «Каролина Харрикейнс».

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ «Нью-Джерси Девилс» занял третье место в турнирной таблице дивизиона «Метрополитен» и вышел в первый раунд play-off, где в первом раунде уступил «Каролине» со счетом 1:4.

Таисия Орлова