Путин созвонился с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры обсудили ситуацию в ближневосточном регионе и вопросы двусторонних отношений, сообщил Кремль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Великой Победы. Президент России передал пожелания здоровья и благополучия проживающим в Израиле ветеранам»,— говорится в сообщении Кремля.

Перед этим Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху разговаривали по телефону в декабре 2023 года. Израильский премьер поблагодарил президента России за усилия по освобождению израильтянина, имевшего российское гражданство, из плена группировки «Хамас». При этом господин Нетаньяху раскритиковал связи России и Ирана, назвав их опасными.

Лусине Баласян