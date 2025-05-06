Дихлофос использовали не по-детски

Отца погибших от отравления дихлофосом четырех детей начали судить в Красноярском крае. По версии следствия, осенью 2024 года глава семьи Дмитрий Виноградов травил в доме мух и пренебрег изучением инструкции о способе применения и мерах предосторожности, размещенной на баллончике. Мужчина переборщил со средством от насекомых, распылив больше положенного, не проветрил как следует дом и не провел в нем влажную уборку после обработки. В результате ядовитые вещества попали в организм детей при вдыхании, вместе с пищей и через кожу, что привело к смерти. В первый день слушаний Дмитрий Виноградов отказался высказать позицию к предъявленному обвинению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Виноградов будет готов дать показания после допроса свидетелей обвинения и защиты

Фото: прокуратура Красноярского края Дмитрий Виноградов будет готов дать показания после допроса свидетелей обвинения и защиты

Фото: прокуратура Красноярского края

Суд Назарово приступил к рассмотрению по существу уголовного дела 35-летнего Дмитрия Виноградова — отца четырех детей, умерших от отравления средством от насекомых. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Судебное разбирательство началось с оглашения обвинительного заключения. Как указывается в материалах дела, 20 сентября прошлого года глава многодетной семьи Дмитрий Виноградов травил в частном доме мух. Супруга и четверо их детей — мальчик и три девочки в возрасте 6, 9, 11 и 13 лет — находились на улице. Информацией о мерах предосторожности, способе применения, размещенной на баллончике с дихлофосом, мужчина пренебрег. Он, уверено следствие, превысил рассчитанную производителем норму расхода инсектицидного средства, исходя из общей площади дома. Не убрав продукты и кухонную утварь, не закрыв мебель и постельные принадлежности, распылил весь баллончик. В последующем Дмитрий Виноградов не проветрил как следует жилище, не провел в нем влажную уборку, как рекомендовано производителем аэрозоли, и пустил домочадцев в помещение. Они поужинали и легли спать, а утром все члены большой семьи Виноградовых почувствовали себя плохо и были госпитализированы. Несмотря на оказанную медпомощь, спасти детей не удалось.

Экспертиза установила, что причина смерти четверых детей — острое отравление деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия. Ранее в СКР сообщали, что компоненты инсектицидного средства ингаляционно, тактильно и перорально путем вдыхания воздуха с компонентами аэрозоля, всасывания через кожу и слизистые при соприкосновении с обработанными поверхностями попали в организм детей.

В судебном заседании Дмитрий Виноградов отказался высказать позицию к предъявленному обвинению. Показания он согласился дать после допроса свидетелей обвинения и защиты. «Я не верю, что дихлофос, тем более что я проветривал помещение, погубил четыре жизни»,— ранее заявлял глава семьи на ток-шоу, посвященном трагедии.

Участники разбирательства выслушали Ирину Ломакину — тетю погибших детей. Она рассказала, что в день трагедии ее брат Дмитрий Виноградов позвонил ей и просил помочь отвезти детей в больницу. «Я сразу же поехала к ним. Приехала, ворота закрыты, я долго стучала. Потом Дмитрий еле вышел, ему уже было плохо. Я забрала детей»,— приводит ТАСС слова родственницы детей. Следующее судебное заседание назначено на 21 мая.

Недавно следствие прекратило уголовное дело о гибели в феврале 2025 года пятого ребенка в этой семье. Экспертиза установила, что младенец, родившийся через месяц после смерти сестер и брата, захлебнулся во сне рвотными массами, рассказали в краевом управлении Следственного комитета России.

Константин Воронов