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ТЦ «Бегемот» во Владикавказе выставили на торги за 50,7 млн рублей

Торговый центр «Бегемот» во Владикавказе, принадлежащий Козаеву Георгию Гастановичу, продают на торгах за 50,7 млн руб. Объявление о проведении аукциона опубликовал финансовый управляющий должника Кадимагомедгаджи Асадулаев в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

На торги единым лотом выставлен ТЦ площадью 2,2 тыс. кв. м с земельным участком 485 кв. м. Объект расположен по улице Джанаева-Рамонова, 53/1. В состав единого лота также входит движимое имущество: холодильники, мебель, котельная, картины, часы, бильярдные столы, телевизоры и другое оборудование.

Финансовый управляющий предупреждает потенциальных покупателей о том, что согласно предписанию Управления по контролю за городским хозяйством администрации Владикавказа (от 18 апреля 2023 года), второй и третий этажи здания построены с нарушениями — они выступают за пределы участка на 2-2,8 м и занимают муниципальную территорию площадью 114 кв. м.

Шаг аукциона — 5% от начальной стоимости, размер задатка — 10%. Аукцион состоится 9 июня на электронной площадке ООО «Центр реализации».

Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания ввел процедуру реализации имущества в отношении индивидуального предпринимателя Козаева Георгия Гастановича в июле 2017 года. Согласно материалам дела, процедура банкротства началась в 2014 году, когда в отношении предпринимателя было введено наблюдение. В 2015 году суд включил в реестр требований кредиторов долг перед АО «Россельхозбанк» в размере 107,7 млн руб. Обеспечением по кредиту выступает торговый центр «Бегемот».

Тат Гаспарян

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