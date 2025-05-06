В России предложили разработать единые евразийские стандарты для борьбы с нацизмом

Движение «Победа 9/45» предлагает объявить 22 июня Днем евразийской солидарности, сообщил председатель оргкомитета движения, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве сегодня, 6 мая.

По данным оргкомитета, деятельность «Победы 9/45» в той или иной форме поддержали в 15 странах. Среди инициатив, которые участники движения намерены «продвигать вместе», господин Чернышов назвал предложения «добиваться гармонизации законов о противодействии реабилитации нацизма в ЕАЭС» и «инициировать соглашения о единых стандартах уголовного преследования за героизацию коллаборационистов и искажение истории».

Кроме того, «Победа 9/45» планирует создать единый реестр стран ЕАЭС по военным захоронениям, местам боевой славы и архивам, а также подготовить цифровую «аллею славы разрушенных памятников» (речь идет о монументах в ряде стран бывшего СССР, посвященных воинам-освободителям).

Напомним, движение «Победа 9/45» было учреждено автономной некоммерческой организацией «Евразия», созданной «для поддержки гуманитарных инициатив жителей постсоветского пространства» весной 2024 года. Совет «Евразии» возглавляет депутат Госдумы Алена Аршинова («Единая Россия»).

Григорий Лейба