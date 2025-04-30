Число покусанных клещами нижегородцев выросло на 32%

В Нижегородской области по состоянию на 30 апреля 2025 года зарегистрировано 1008 обращений в медорганизации по поводу присасывания клещей. Число обратившихся на 32% больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года и в 1,6 раза больше среднемноголетнего показателя, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Среди пострадавших от укусов клещей в текущем сезоне 341 ребенок. Присасывания клещей регистрировали во всех районах Нижнего Новгорода и 44 округах области, больше всего случаев — в городском округе Бор (75) и Автозаводском районе Нижнего Новгорода (71).

На текущий момент по-прежнему зарегистрирован один случай заболевания иксодового клещевого боррелиоза.

Лабораторно исследовали 971 клеща, включая 896 снятых с людей и 75 — с объектов окружающей среды. В 151 случае или 15,5% обнаружили положительные находки на инфекции. 120 клещей инфицированы боррелиями, 22 — анаплазмой, шесть — клещевым вирусным энцефалитом, три — эрлихиями.

Прививками против клещевого вирусного энцефалита к концу апреля охвачено 2,34 тыс. человек. Акарицидные обработки провели на площади 1,12 тыс. га.

Галина Шамберина