Акция «Бессмертный полк» в Липецкой области пройдет в онлайн-формате

В этом году акция «Бессмертный полк», приуроченная ко Дню Победы, пройдет в Липецкой области только в онлайн-формате. Очного шествия не будет. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что решение было принято оперативным штабом области по инициативе силовых структур.

«Только за минувшую ночь силами ПВО были сбиты 105 беспилотников. Мы все понимаем: в ближайшие дни возможны новые попытки атак. С учетом последних событий — в том числе в Дагестане — мы получили предупреждение о возможных провокациях и диверсиях»,— рассказал Игорь Артамонов. По его словам, аналогичные решения приняли власти большинства регионов Центрального федерального округа.

Три года назад в шествии «Бессмертного полка» в Липецке приняли участие 70 тыс. человек. В этом году их должно было быть «еще больше», но, добавил глава региона, «безопасность превыше всего».

Алина Морозова