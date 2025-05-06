В подмосковном Раменском объявили воздушную опасность. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации городского округа. Жителям посоветовали избегать открытой местности, не подходить к окнам и по возможности укрыться в центральной части здания или в подвальном помещении. Тем, кто оказался на улице, рекомендовано немедленно зайти в ближайшее здание или другое подходящее укрытие.

Кроме того, режим «Внимание по БПЛА» ввели в подмосковном Жуковском. Жителей также попросили сохранять спокойствие и следить за инструкциями властей.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 6 мая средства противовоздушной обороны сбили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов над различными регионами страны. Из них 19 дронов были уничтожены в Московской области.