Активисты «Русской общины» проходят свидетелями по делу о гибели мигранта

В Ленинградской области СКР возбуждено и расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) в связи с инцидентом во Всеволожске, где после пожара в квартире был обнаружен труп мигранта из Армении, несколько активистов националистического движения «Русская община» (РО) проходят по нему свидетелями. Об этом «Ъ-СПб» сообщил адвокат местного отделения РО Николай Терешков.

Юрист отметил, что дело расследует городской отдел СКР. «Они свидетели. На допросе они изложили свою версию событий, а после этого были отпущены, и их никто их не задерживал», — сообщил господин Терешков.

События, вызвавшие большой общественный резонанс, произошли в ночь на 4 мая на улице Ленинградской. Тогда в многоэтажке произошел пожар, после которого в сгоревшей квартире обнаружили тело 37-летнего гражданина Армении, приехавшего в РФ на заработки. Также находившаяся в квартире 24-летняя уроженка Сочи выпрыгнула из окна, сейчас она в больнице.

Перед этим в квартиру пришли представители РО, по их словам – к 46-летнему сыну собственницы жилья, который страдает наркозависимостью, но встретили сопротивление со стороны хозяина и мигранта, и были вынуждены применить газовый баллончик. Поджог, по утверждению активистов, устроил сам мигрант.

Тем временем в соцсетях широко обсуждается версия и о том, что виновниками конфликта были сами члены РО. В СКР пока официальных заявлений по поводу происшествия не давали.

Подробности читайте в материале «Ъ-СПб» — «Мрачная бытовуха приобрела ультраправый окрас».

Андрей Кучеров