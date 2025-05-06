Мрачная бытовуха приобрела ультраправый окрас

Участники националистического движения «Русская община» (РО) оказались втянутыми в конфликт во Всеволожске Ленинградской области, где после ночного пожара в многоэтажке был обнаружен труп мигранта. В полиции сообщили, что «налетчики» применили силу к хозяину квартиры, у которого в тот момент были гости. Собственно, одним из них и оказался погибший иностранец. Серьезно пострадала и его подруга, которая, спасаясь от огня, выпрыгнула с седьмого этажа. Сами же «общинники» утверждают, что приехали на помощь местной жительнице, которая пожаловалась им на наркозависимого брата, превратившего жилплощадь в притон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Активисты движения «Русская община»

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Активисты движения «Русская община»

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По данным главного управления МВД России по региону, 3 мая в 23:20 на пульт дежурного поступил сигнал о том, что во Всеволожске неизвестные ломают входную дверь в квартире на Ленинградской улице, а буквально через несколько минут в полицию сообщили о пожаре по этому же адресу. Приехавший на место наряд обнаружил в одной из комнат труп 37-летнего «гражданина одного из закавказских государств, прибывшего в Санкт-Петербург на заработки». В ведомстве также указали, что во время пожара из окна выпрыгнула 24-летняя девушка: сейчас она госпитализирована в тяжелом состоянии.

«В тот день 46-летний сын собственника квартиры (по имени Евгений.— «Ъ-СПб») распивал в квартире спиртные напитки с пострадавшей и погибшим мужчиной, когда вечером в дверь сначала постучали, а потом выломали ее и ворвались в помещение пятеро неизвестных. Налетчики брызнули сыну хозяин квартиры в лицо из газового баллончика и применили электрошокер»,— сказано в сообщении.

В главке добавили, что полицией приняты меры к розыску причастных к преступлению, но конкретную квалификацию деяния там не назвали.

После инцидента по сети разошлась запись с камеры домофона, на которой можно разглядеть пытающихся попасть в парадную нескольких мужчин в балаклавах, напоминающих силовиков, но с шевронами ультраправого движения «Русская община».

Кроме того, новость о происшествии широко разлетелась по сети и вызвала немалый резонанс. Так, медиаменеджер Ксения Собчак в своем Telegram-канале потребовала «честного расследования и справедливого правосудия для убийц». Журналистка не поскупилась на резкие эпитеты в адрес общественников, назвав организацию «шарашкиной конторой», которую «надо разгонять», а ее руководство «нацистской верхушкой». Госпожа Собчак подчеркнула, что виновных по итогу необходимо «на шконку сажать» (жарг. «отправлять в колонию».— «Ъ-СПб»).

«Когда болельщики устроили Манежку (речь про беспорядки на Манежной площади в Москве в декабре 2010 год.— «Ъ-СПб»), собрав вокруг себя националистов всех мастей, движение очень быстро закатали в следующие пару лет. Теперь настоящие нацики устраивают самосуды в стране, и никто с этим ничего не делает. Добро пожаловать в таймлайн, где национализм в балаклаве явится к вам домой раньше, чем скорая помощь. Такую "русскую идею" хотела власть? Вокруг такого "нового патриотизма" должен объединиться народ?»,— вопрошает она.

После того, как в медиаполе поднялся шум, в РО изложили свою версию событий: «общинников» позвала на помощь родственница хозяина квартиры, который находился под воздействием наркотиков, а сама дверь к их приезду уже была выломана.

«Закоренелый и судимый наркоман. Она приняла решение ехать на место, чтобы остановить кошмар в эту ночь. Однако хрупкая женщина испугалась отправиться одна. Она обратилась к "Русской общине" в городе Всеволожск. Парни откликнулись и для безопасности поехали с ней. По приезде на место они увидели, что дверь выломана. Оказывается, это было сделано давно, видимо, наркоманы, просто потеряв ключи от квартиры, решили жить так. Общинники постучались, после чего вылетел брат женщины, который даже не узнал свою сестру! Тощий мужчина в состоянии сильнейшего наркотического опьянения бросился со сковородой на гостей»,— пояснили в сообществе.

Там отметили, что общественники действительно применили к жильцу перцовый баллончик. Затем, по их словам, появился еще один фигурант, который «стал использовать в качестве огнемета» аэрозольный баллончик. В РО утверждают, что к ним поступали жалобы от жильцов на то, что в квартире велась торговля наркотиками.

«С воплями, что они все умрут, все сгорит и ничего не найдут, он начал жечь квартиру. Пожар вспыхнул мгновенно. А невменяемый затолкал женщину и запер комнату. Наши соратники вызвали на место пожарных и скорую. Начали выламывать дверь в комнату и побежали за огнетушителем. Однако ничего не вышло ввиду того, что пожар разрастался, а брат хозяйки, вооружившись тяжелым предметом, нанес удар нашему парню с огнетушителем. По итогу поджигатель потерял сознание. Надышался дымом. Женщину внизу, развернув одеяло, ловили наши же братья! И угоревшего наркомана совместно с сотрудниками МЧС вытаскивали дружинники!»— пояснили в РО.

Также приехавшая на место мать Евгения подтвердила полиции, что сын является наркозависимым и в планах семьи было положить его в реабилитационный центр, откуда, уточнила пенсионерка, он уже сбегал.

В этой квартире мать, по собственному признанию, не проживает уже около десяти лет, тем не менее старается по мере сил следить за сыном: хлопочет о получении им инвалидности с перспективой трудоустройства. «Мне сказали, что его возьмут в техникум, там есть мультицентр. Там люди могут получить другое образование. Меня заверили, что его возьмут. Конечно, для меня было важно, чтобы была инвалидность. И вот мы ее ждали. Сказали, что перед маем точно будет. Ждите звоночка. Звонка никакого не было. Но вот теперь майские праздники. Значит, теперь после майских»,— поделилась планами женщина.

В СМИ появилась информация, что региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Однако на момент публикации официальной информации об этом на ресурсах СКР не появилось. В пресс-службе ведомства «Ъ-СПб» этого тоже не подтвердили. В областной прокуратуре, в свою очередь, сообщили, что надзорный орган взял проводимую в связи с пожаром процессуальную проверку на контроль.

Андрей Кучеров