В Испании могут сократить рабочую неделю до 37,5 часа без изменения зарплаты

Правительство Испании одобрило законопроект о сокращении рабочей недели с 40 до 37,5 часа. При этом зарплата сотрудников останется без изменений. Указ подготовила министр труда Иоланда Диас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paul White / AP Фото: Paul White / AP

«Сегодня мы модернизируем мир труда и помогаем людям стать немного счастливее»,— сказала госпожа Диас на заседании Кабинета министров (цитата по La Moncloa). По подсчетам Министерства торговли Испании, реформа может затронуть 12,5 млн человек. Большая часть из них занята в сфере торговли, производства, в гостиничном бизнесе и строительстве.

Инициатива не вступит в силу, пока ее не одобрят в испанском парламенте. Ранее Иоланда Диас вела переговоры с профсоюзами и Ассоциацией работодателей Испании. Те требовали, чтобы сокращение рабочего дня осуществлялось индивидуально — с учетом интересов каждой компании. С опасением к этой мере относится Центральный банк Испании. По убеждению регулятора, высокие затраты на рабочую силу могут привести к росту инфляции и ограничить создание новых рабочих мест.