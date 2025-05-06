Bloomberg: санкции ЕС против России затронут 150 танкеров теневого флота

В 17-й пакет санкций Евросоюза против России войдут 60 физических и юридических лиц, а также около 150 танкеров, которые Европа считает частью так называемого теневого флота, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Министры иностранных дел стран ЕС хотят утвердить новый санкционный пакет к 20 мая, когда пройдет их встреча в Брюсселе, пишет агентство.

Как отмечает Bloomberg, если меры вступят в силу, число судов, попавших под санкции из-за перевозки российской нефти в обход ценового потолка, возрастет до 300. В «дорожной карте» Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов говорится о необходимости принять новые меры по борьбе с теневым флотом.

Для принятия санкционного пакета требуется поддержка всех государств—членов ЕС. Как сообщали Bloomberg и Politico со ссылкой на источники, несколько стран ЕС обсуждают возможность обойти вето Будапешта при принятии подобных решений.

В 16-м пакете санкций, утвержденном 24 февраля, ЕС запретил доступ к системе SWIFT для еще 13 российских банков. Также был запрещен импорт первичного алюминия из России и вещание в Европе восьми российских СМИ. В черный список попали 48 физических и 35 юридических лиц. В ответ Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну.

Лусине Баласян