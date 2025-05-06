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Житель Йошкар-Олы получил 5 лет колонии за оправдание терроризма в интернете

41-летний житель Йошкар-Олы получил 5 лет колонии общего режима за публичное оправдание терроризма в интернете. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Марий Эл.

Житель Йошкар-Олы получил 5 лет колонии за оправдание терроризма в интернете

Житель Йошкар-Олы получил 5 лет колонии за оправдание терроризма в интернете

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Житель Йошкар-Олы получил 5 лет колонии за оправдание терроризма в интернете

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в сентябре 2022 года обвиняемый, находясь в Йошкар-Оле, опубликовал комментарии в социальной сети с помощью своего мобильного устройства. В этих сообщениях он оправдывал террористическую деятельность.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено на 2 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете.

Артём Дергунов

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