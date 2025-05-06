Роспотребнадзор проверит информацию о кишечной инфекции в аэропорту Кольцово
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проведет эпидемиологическое расследование в связи с сообщением в Telegram-канале SHOT о двух случаях острой кишечной инфекции в аэропорту Кольцово, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По информации Telegram-канала, супружеская пара, вылетевшая из Кольцово в Горно-Алтайск, почувствовала себя плохо после завтрака в бизнес-зале аэропорта. В больнице Горно-Алтайска у них была диагностирована бактериальная инфекция. Сообщается, что супруги планируют подавать досудебную претензию.
При этом в ведомстве отметили, что жалоб от пострадавших и официальной информации об инциденте из лечебных учреждений не поступало.
Специалисты Роспотребнадзора оценят соблюдение норм санитарного законодательства в организации общественного питания аэропорта и отберут пробы для лабораторных исследований.
Ситуация взята на контроль управлением Роспотребнадзора по Свердловской области.