Роспотребнадзор проверит информацию о кишечной инфекции в аэропорту Кольцово

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проведет эпидемиологическое расследование в связи с сообщением в Telegram-канале SHOT о двух случаях острой кишечной инфекции в аэропорту Кольцово, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации Telegram-канала, супружеская пара, вылетевшая из Кольцово в Горно-Алтайск, почувствовала себя плохо после завтрака в бизнес-зале аэропорта. В больнице Горно-Алтайска у них была диагностирована бактериальная инфекция. Сообщается, что супруги планируют подавать досудебную претензию.

При этом в ведомстве отметили, что жалоб от пострадавших и официальной информации об инциденте из лечебных учреждений не поступало.

Специалисты Роспотребнадзора оценят соблюдение норм санитарного законодательства в организации общественного питания аэропорта и отберут пробы для лабораторных исследований.

Ситуация взята на контроль управлением Роспотребнадзора по Свердловской области.

Полина Щуцкая