Экс-министр внутренних дел Франции извинился перед болельщиками «Ливерпуля»

Экс-министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен принес извинения болельщикам футбольного клуба «Ливерпуль» за то, что обвинил их в организации беспорядков перед финалом Лиги чемпионов в 2022 году. Его слова приводит ESPN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

28 мая 2022 года на арене Stade de France, расположенной в пригороде Парижа, состоялся финальный матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0). Перед началом встречи возникли проблемы с допуском болельщиков на стадион, вследствие чего образовались очереди и начались беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ против фанатов, пытавшихся попасть на арену. Матч начался на 37 минут позже.

«В тот вечер я не осознал, что настоящая угроза исходила не от болельщиков, а от преступников, которые их грабили. Я допустил ошибку, поскольку должным образом не проверил, что происходит. Я поддался предвзятым идеям. Виновника было легко назначить. Я приношу извинения болельщикам ''Ливерпуля". Конечно, у них было право чувствовать себя расстроенными»,— заявил господин Дарманен.

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) провел расследование в 2023 году. Согласно его результатам, вину за проблемы с обеспечением безопасности несет сама организация.

Финал Лиги чемпионов 2022 года должен был пройти на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Однако UEFA принял решение поменять место проведения из-за начала спецоперации на Украине. UEFA выплатил российской стороне компенсацию расходов.

Таисия Орлова