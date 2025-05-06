«Белоручка» и семь нелегалов

Автозаводский райсуд Нижнего Новгорода начал рассматривать уголовное дело в отношении экс-директора и руководителя отдела кадров ООО «Эхо» Галины Сидарок и Евгении Стояновой, а также бывшего замначальника отдела №2 по вопросам миграции городского управления МВД Елены Вавиловой. Их задержали летом 2024 года и обвинили в превышении полномочий и организации незаконной миграции при найме работников на производство солений под маркой «Белоручка». Мигранты без разрешения жили и работали на фабрике, чье руководство сотрудница полиции предупреждала о грядущих проверках, полагает следствие. Галина Сидарок и Евгения Стоянова полностью признали вину. Елена Вавилова согласилась лишь с должностным преступлением, суд оставил ее в СИЗО еще на полгода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Автозаводском районном суде зачитали обвинительное заключение экс-директору ООО «Эхо» Галине Сидарок, кадровику компании Евгении Стояновой и бывшему замначальника отдела №2 по вопросам миграции УМВД по Нижнему Новгороду Елене Вавиловой. Галине Сидарок вменили в вину организацию незаконной миграции, остальным — соучастие в этом преступлении и статьи о превышении должностных полномочий.

По фабуле дела, соучредитель и директор «Эхо» Галина Сидарок решила увеличить объемы производства консервированной продукции под маркой «Белоручка» (эти соленья поставляются в федеральные торговые сети – «Ъ») и прибыль компании. Для этого она решила привлечь на работу больше работников-иностранцев, в том числе находившихся в России незаконно.

Госпожа Сидарок вступила в сговор с начальницей отдела кадров предприятия Еленой Стояновой, решившей выслужиться перед руководством, следовало из обвинительного заключения.

Елена Стоянова, в свою очередь, обратилась к своей приятельнице Елене Вавиловой. Кадровик подбирала в интернете резюме соискателей на работу в ООО «Эхо», а Елена Вавилова, используя служебную информацию, проверяла сведения о привлечении кандидатов к административной ответственности. Бывшая сотрудница МВД информировала руководство компании о предстоящих проверках, помогала избежать штрафов и скрывать информацию о найме на работу нелегальных мигрантов, полагает следствие.

Преступная схема действовала в 2023/24 годах, отметил гособвинитель. Часть гастарбайтеров не имела жилья и других доходов, кроме зарплаты на производстве солений. Их селили на территории фабрики на улице Переходникова в нежилых помещениях. Условия там не соответствовали требованиям к жилью для трудовых мигрантов. Тем не менее прибыль ООО за счет их труда росла, часть этих средств шла на зарплаты иностранцам.

Летом 2024 года схему вскрыли сотрудники ФСБ, подозреваемых задержали, а на территории компании нашли семерых граждан Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана, нелегально находившихся и работавших в России. Впоследствии все нелегалы были признаны нарушившими правила въезда или пребывания в РФ и иммиграционные правила.

Галину Сидарок на время предварительного следствия поместили под домашний арест, с Евгении Стояновой взяли подписку о невыезде, а Елену Вавилову отправили в следственный изолятор: суд посчитал, что бывшая сотрудница МВД, более 20 лет прослужившая в ведомстве, может скрыться от следствия и давить на свидетелей, используя связи в правоохранительных органах. Прокурор на заседании 6 мая попросил продлить ей арест еще на полгода, мотивируя свое ходатайство тем, что обстоятельства для ее содержания под стражей не отпали. Елена Вавилова с защитой убеждали суд в том, что скрываться она не намерена, предварительное расследование дела завершено, оно уже слушается в суде, и повлиять на свидетелей невозможно. Подсудимая и адвокаты просили домашний арест, отметив, что предыдущее решение суда о продлении срока стражи 7 мая будет рассмотрено в апелляции. Однако суд оставил Елену Вавилову в СИЗО.

В отличие от предполагаемых соучастниц, Елена Вавилова признала вину лишь в должностном преступлении. Она сообщила суду, что помогала найти именно легальных работников, чтобы компания работала в рамках закона. Информацию о нелегальных мигрантах она регистрировала в отчете сотрудникам ФСБ для скорейшего их задержания, отметила арестантка. Галина Сидарок и Евгения Стоянова признали вину по всем вмененным им эпизодам. Подробные показания они дадут суду после допроса свидетелей и представления доказательств сторон.

Добавим, в 2020 году Галина Сидарок стала героиней выпуска Forbes, в котором рассказывала, как за 15 лет превратилась из продавщицы на рынке в мирового экспортера квашеной капусты. Кроме России продукция компании поставлялась в СНГ, Канаду и Австралию.

Роман Рыскаль