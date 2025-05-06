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Ростовчанам вместо шествия «Бессмертного полка» предложили размещать фото на одежде и машинах

Традиционное шествие «Бессмертного полка» в Ростовской области в 2025 году не запланировано. Жителям региона предлагают участвовать в акции в других форматах, о них сообщает пресс-служба администрации Ростова.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Так, в сообщении указано, что в День Победы «шествие» состоится онлайн на платформе проекта. Кроме того, жителям региона предлагают нанести на одежду фото и имена участников Великой Отечественной войны; размещать портреты ветеранов на транспорте; менять аватары в соцсетях.

Мария Иванова

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