Ростовчанам вместо шествия «Бессмертного полка» предложили размещать фото на одежде и машинах

Традиционное шествие «Бессмертного полка» в Ростовской области в 2025 году не запланировано. Жителям региона предлагают участвовать в акции в других форматах, о них сообщает пресс-служба администрации Ростова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Так, в сообщении указано, что в День Победы «шествие» состоится онлайн на платформе проекта. Кроме того, жителям региона предлагают нанести на одежду фото и имена участников Великой Отечественной войны; размещать портреты ветеранов на транспорте; менять аватары в соцсетях.

Мария Иванова