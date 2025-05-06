Ушаков: США понимают позицию России по Украине

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что США знают позицию России по урегулированию конфликта на Украине и понимают, как исходя из этого прийти к миру. По его словам, в частности, Москва и Вашингтон активно обсуждают территориальные вопросы в ходе контактов на закрытом уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я бы сказал, что американские коллеги прекрасно знают нашу позицию и представляют, каким образом, если следовать реализации нашей позиции, можно прийти к долгосрочному мирному урегулированию. Американцы, естественно, знают о том, что мы объявили трехдневное перемирие в связи с празднованием Дня Победы и, наверное, многие отметили, что вчера президент Трамп позитивно оценил этот шаг российского руководства»,— сказал Юрий Ушаков журналистам.

По его словам, во время переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом Владимир Путин обозначит условия российской стороны по урегулированию конфликта. Та же позиция была уже высказана в июне 2024 года. Тогда президент называл условиями мира прекращение боевых действий, вывод ВСУ с территорий ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказ Украины от вступления в НАТО.

Лусине Баласян