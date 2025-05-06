В Новороссийске с начала 2025 года заменили 350 дорожных знаков

За четыре месяца 2025 года в Новороссийске установлено и заменено более 350 дорожных знаков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Некоторые из них были повреждены во время сильного ветра в зимний период, другие пришли в негодность. Знаки "Пешеходный переход" были заменены на новые, с ярко-желтым фоном. Все участки, где требуется установка или замена знаков, находятся под контролем. Работа ведется ежедневно»,— написал господин Гавриков.

Установка недостающих дорожных знаков обошлась мэрии в 11 млн руб. Информация об аукционе была опубликована на портале «Госзакупки» в феврале 2025 года.

Алена Воробьева