Ушаков: Путин посетит КНР с визитом в начале сентября

Президент России Владимир Путин посетит Китай в конце лета или в начале осени. Там он примет участие в мероприятиях, посвященных юбилею победы во Второй мировой войне, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Совместное участие лидеров двух стран в юбилейных праздничных мероприятиях, приуроченных к 9 мая, а также победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, уже становится доброй традицией. Так было и 10 лет назад, в 2015 году, так будет и в этом году»,— сказал господин Ушаков (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что завтра в Россию прилетит председатель КНР Си Цзиньпин. По словам господина Ушакова, он станет главным гостем на мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, 7–10 мая в Москве.

Помимо участия в праздничных мероприятиях главы государств обсудят международные отношения и подпишут несколько межправительственных и межведомственных документов. Юрий Ушаков отметил, что беседа затронет в том числе российско-украинский конфликт и отношения между РФ и США.

Екатерина Отрашкевич