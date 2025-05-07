На обслуживание и техническое обеспечение фестиваля «Зеленое золото России» в Чувашии направят 18 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На организацию фестиваля «Зеленое золото России» в Чувашии выделят 18 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ На организацию фестиваля «Зеленое золото России» в Чувашии выделят 18 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заказчиком выступает учреждение «Агро-Инновации» Минсельхоза Чувашии. Исполнитель должен будет установить шатры, мебель, спецтехнику, декоративные украшения, подготовить освещение, модульные биотуалеты и др. Также планируется поставить уличные кресла, скамейки, барные стойки и столы.

«Зеленое золото России» — фестиваль пива в Чебоксарах. В 2025 году мероприятие планируют провести 12–19 июля. Как сообщали в пресс-службе Минсельхоза Чувашии, за три прошлых года в фестивале приняли участие 30 пивоваренных компаний и 110 тыс. граждан.

Диана Соловьёва