На реставрацию мемориала в Иноземцево потратили более 6 млн рублей

Мемориальный комплекс «Вечный огонь» в поселке Иноземцево Ставропольского края полностью отреставрировали к 80-летию Победы. Ремонт обошелся в 6 млн руб., сообщил глава Железноводска Евгений Бакулин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федор Соколов Фото: Федор Соколов

По информации градоначальника, утром 9 мая в городе организуют шествие колонны Бессмертного полка от дома культуры до обновленного памятника в поселке Иноземцево.

Благоустройство сквера Памяти в Иноземцево стартовало в 2024 году после победы проекта в онлайн-голосовании. Финансирование было выделено по программе «Формирование комфортной городской среды».

Николай Аксенов