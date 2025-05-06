ЦАХАЛ призвал гражданских в Йемене покинуть окрестности аэропорта в Сане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выступила с обращением к гражданскому населению Йемена о необходимости покинуть территорию вокруг международного аэропорта в столичном городе Сана.

«Мы призываем вас немедленно покинуть территорию международного аэропорта Саны и предупредить всех, кто находится поблизости, о необходимости немедленной эвакуации этой зоны. Если вы не покинете это место, вы рискуете подвергнуть свою жизнь опасности»,— написал полковник ЦАХАЛа Авихай Адраи в соцсети X.

4 мая йеменские хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Три человека получили ранения. В сообщениях израильской стороны отмечалось, что это первый случай, когда группировке хуситов удалось поразить главный аэропорт страны.