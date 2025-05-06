В мае запустили новый автобусный маршрут между Луганском и Сочи

В мае 2025 года запустили новый автобусный маршрут Луганск — Сочи. Время в пути составляет около суток, сообщает пресс-служба Росавтотранса в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Росавтотранса Фото: пресс-служба Росавтотранса

Автобус выезжает из Луганска ежедневно в 14:00 и прибывает в Сочи в 13:00 следующего дня. В обратном направлении автобус отправляется в 16:00 и достигает Луганска в 15:00 на следующий день.

Расписание маршрута действует только в летний период с 1 мая по 30 сентября 2025 года. Пассажирские перевозки осуществляются ежедневно.

Мария Удовик