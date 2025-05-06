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обновлено 16:03

Из плена освобождены четверо военнослужащих из Прикамья

В ходе сегодняшнего обмена из украинского плена освобождены четверо военнослужащих из Пермского края. Об этом сообщил региональный уполномоченный по правам человека Игорь Сапко.

«Среди вернувшихся на Родину есть и четверо наших земляков. Это контрактники из Юрлы, Добрянки, Краснокамска и Перми»,— написал господин Сапко на своей странице в соцсети.

Всего в ходе сегодняшнего обмена военнопленными между Россией и Украиной были освобождены по 205 человек с каждой стороны.

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