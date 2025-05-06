В Ростове открыли памятник герою-освободителю Гукасу Мадояну

В Ростове-на-Дону 6 мая торжественно открыли памятник герою СССР Гукасу Мадояну. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Бронзовый монумент установили на островке безопасности в самом начале улицы, которая названа в честь героя. Авторы памятника — скульптор Нерсик Киракосян и руководитель художественно-литейной мастерской Валерий Жиляев.

Гукас Карапетович Мадоян — подполковник, Герой Советского Союза и почетный гражданин Ростова-на-Дону. С 8 по 14 февраля 1943 года отряд под командованием старшего лейтенанта Мадояна оборонял район железнодорожного вокзала. За шесть дней отряд отразил 43 атаки противника, бойцам удалось удержать вокзал до подхода подкрепления. Героизм Гукаса Мадояна оценили, и 31 марта 1943 года ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Мария Хоперская