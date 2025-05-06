В Оренбуржье возбудили дело о мошенничестве при обслуживании вентиляционных каналов

В Оренбурге возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) на основе материалов прокурорской проверки исполнения жилищно-коммунального законодательства. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

По данным ведомства, должностные лица организации, специализирующейся на обслуживании вентиляционных и дымовых каналов, в августе 2020 года заключили договор с управляющей компанией для осуществления профильных работ. В штате отсутствовали квалифицированные сотрудники и приборы, прошедшие проверку. Несмотря на это, организация проводила осмотр и проверку вентканалов в многоквартирных домах. Заказчику выставлялись счета на оплату услуг.

За четыре года представители юридического лица похитили у управляющей организации более 2 млн руб.

Руфия Кутляева