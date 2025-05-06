У разбившего стекла троллейбуса ярославца выявили психическое заболевание

Обвиняемого в хулиганстве 36-летнего жителя Ярославля рекомендовали отправить на принудительное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Как сообщал «Ъ-Ярославль», инцидент произошел 20 января на площади Юности. Следствие установило, что житель города закурил электронную сигарету в троллейбусе, водитель попросил перестать нарушать порядок в общественном транспорте или покинуть салон. После чего пассажир ударил водителя, вышел из транспорта, сломал стеклоочиститель и стал бить им по стеклам. Уголовное дело было возбуждено по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

«В ходе расследования уголовного дела у мужчины диагностировано наличие психического заболевания, ему рекомендовано принудительное лечение в амбулаторных условиях»,— сообщили в прокуратуре и добавили, что дело направлено в Кировский районный суд.

Алла Чижова