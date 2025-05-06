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Крымчанин предстанет перед судом за призывы уничтожить Крымский мост

ФСБ возбудила дело о терроризме против жителя Крыма из-за публикаций в Telegram

Уголовное дело о публичных призывах к терроризму возбудили в отношении 52-летнего безработного жителя поселка Советский в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По информации ведомства, фигурант публиковал в украинских чатах мессенджера Telegram комментарии с призывами уничтожить Крымский мост. Представители спецслужб уточнили, что указанные сообщества используются для размещения антироссийских материалов и дискредитации Вооруженных сил РФ.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Анна Гречко

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