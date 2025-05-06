Крымчанин предстанет перед судом за призывы уничтожить Крымский мост

Уголовное дело о публичных призывах к терроризму возбудили в отношении 52-летнего безработного жителя поселка Советский в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По информации ведомства, фигурант публиковал в украинских чатах мессенджера Telegram комментарии с призывами уничтожить Крымский мост. Представители спецслужб уточнили, что указанные сообщества используются для размещения антироссийских материалов и дискредитации Вооруженных сил РФ.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Анна Гречко