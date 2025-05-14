Сны Спасской башни

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено музеем-заповедником «Казанский Кремль» Фото: предоставлено музеем-заповедником «Казанский Кремль»

Review (R): Татарстан занимает 6е место среди других субъектов РФ по совокупному туристическому потоку. В 2024году столицу республики посетили 4,5 млн человек, что на 12,5% больше, чем в 2023году, и они принесли в бюджет города почти 31 млрд руб. Сколько побывало в Казанском Кремле?

Марина Давыдова (М.Д.): Музеи и исторические объекты – главные магниты для туристов. Но даже на этом фоне Казанский Кремль выделяется: здесь в минувшем году побывали тоже 4,5 млн человек. Понятно, что часть посетителей казанцы, и тем не менее. Но и такой показатель – не предел, именно поэтому мы обращаемся к новым формам, открываем новые музеи и трансформируем имеющиеся.

Сегодня большое подспорье для отрасли гостеприимства и сферы культуры – крупные политические и деловые мероприятия, которые проводятся в столице Татарстана. Так, осенью столица была хозяйкой форума стран БРИКС, на который приехали более 5000 человек в составе 42 делегаций. Все прочнее связи и с восточными странами.

R: Музей Спасской башни – один из самых молодых в Кремле. На протяжении своей почти 500-летней истории башня была закрыта для гостей, и только в 2023году ее сделали доступной для широкого посещения. Чем музей может заинтересовать туристов?

(М.Д.): Действительно, музей открылся полтора года назад, в начале сентября 2023года. До этого на входе висели таблички различных учреждений, не предусматривавших широкое посещение.

По своей концепции музей представляет историю развития Кремля и Спасской башни в контексте российской и мировой фортификации. Над научной основой экспозиции работал коллектив Института археологии Республики Татарстан во главе с его директором, доктором исторических наук, профессором Айратом Габитовичем Ситдиковым.

Это команда специалистов по археологии Казанского Кремля и объектам фортификации, которые глубоко погружены в тему музейной экспозиции. Работа с ними – большая удача, они смогли подчеркнуть значимость архитектурного и культурного наследия Спасской башни, которому просто нет цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено музеем-заповедником «Казанский Кремль» Фото: предоставлено музеем-заповедником «Казанский Кремль»

R: Уникальность музея в том, что главный экспонат – сама башня, памятник архитектуры XVI века.

(М.Д.): Да, и я хотела бы напомнить ее историю. В отличие от еще одной жемчужины Кремля, башни Сююмбике, о которой до сих пор ведутся споры, военная она или «мирная», по атрибуции Спасской башни разночтений нет – это мощное фортификационное сооружение. Оцените, толщина стен в основании башни составляет 2,5 м.Построена она была после включения города в состав Российского государства по решению Ивана Грозного. Архитектором этой башни, Благовещенского собора, а также ряда других укреплений Казани стал Постник Яковлев, тот самый, что создал собор Василия Блаженного в Москве. Изначально башня была двухъярусной, с деревянной шатровой крышей и, вероятно, имела небольшую дозорную вышку. На рубеже XVIIXVIII веков была надстроена двумя ярусами-восьмериками с шатровым завершением.

R: В Казанских писцовых книгах 15661568гг. упоминался «Спас Нерукотворенный, иже на вратех». Что за образ Спаса Нерукотворного хранился «над вратами», в примыкающем к башне храме?

(М.Д.): Образ Спаса Нерукотворного в течение долгого времени располагался на северной стене церкви, построенной, как и башня, в XVI веке. Икона была написана под влиянием походного стяга Ивана IV Грозного, где размещался тот же святой образ. Именно по этому образу Спасская башня носит свое имя.

Многократно горевшая, церковь со временем перестраивалась, часть ее стен сегодня утрачены. В XVIII веке здесь хранили реликвии 1552года, периода штурма Казани войсками Ивана Грозного. Позднее по решению императора Николая I церковь стала гарнизонной. Проекция в музее показывает прорисовку с единственной фотографии с интерьерами церкви. Здесь обращают на себя внимание знамена в верхней части оформления иконостаса.

R: Не все знают, что изначально прямого проезда в башне не было. Для чего и когда он был создан?

(М.Д.): Первоначальный проход через Спасскую башню был Т-образным: арки с западной и восточной сторон соединялись в одну, с ориентацией на север. Однако западная часть была быстро заложена и долгое время проход имел Г-образную форму. В середине XIX века в стенах крепости, с восточной стороны от Спасской, были пробиты прямые сквозные проходы. Мы с вами используем их до сих пор.

А в 30х годах прошлого века в Спасской башне был пробит прямой въезд для автомобилей. Сейчас он используется только для пешеходов.

История Спасской башни начинается для гостя не с музейной экспозиции, а, как говорят, с вешалки. Лестница рядом с гардеробом – это самый поздний пристрой, который обеспечивал проход по лестнице в церковь. Реставраторы оставили в стенах зондажи разных исторических периодов, начиная со второй половины XVI века.

Здесь же можно увидеть заложенный проход на крепостную стену. Мы мечтали устроить выход отсюда на крепостную стену, чтобы можно было пройти боевыми ходами до юго-западной башни и далее. Пока это не удалось реализовать, но, надеюсь, в будущем будет возможно.

R: Экспозиционные залы выглядят очень современно и насыщены мультимедийными средствами. Не мешает ли это посетителям музея почувствовать «дух старины»?

(М.Д.): У нас в концепции было заложено сочетание современного дизайна интерьера и старинных деталей. Что касается наполнения, это тоже сочетание подлинных экспонатов, макетов, проекционных изображений и множества других мультимедийных средств. По-другому и быть не может – мы живем в цифровой среде. Вот, к примеру, монофон в помещениях башни. С помощью него можно в любое время услышать звон колокола Спасской башни. В действительности он звонит каждые тридцать минут.Также было предусмотрено, что в витрины встроены экраны, которые показывают дополнительную информацию для посетителей. Кстати, все интерактивное наполнение готовила казанская компания. Сейчас готовится еще один продукт, аудиоспектакль по Спасской башне, который записан профессиональными актерами. Спектакль будет сопровождать гостей в наушниках, начиная с гардероба, в течение всего осмотра экспозиции. Такие вещи особенно нравятся детям. Мы все больше стремимся преподавать им историю в игровой манере.

R: Татарстан стал инициатором проведения детского БРИКС в Казани в 2026году, что укладывается в тренд развития детского туризма. Да и статистика говорит, что в 2024году на 8% выросло число возвратных туристов, которые посещают столицу Татарстана два раза в год и чаще, в том числе вместе с детьми.

(М.Д.): Действительно, детская аудитория очень важна для нас, потому что формат музея Спасской башни сейчас – в первую очередь семейный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерьер сочетает современный стиль и старинные элементы.

Фото: предоставлено музеем-заповедником «Казанский Кремль» Интерьер сочетает современный стиль и старинные элементы.

Фото: предоставлено музеем-заповедником «Казанский Кремль»

R: Как работаете над направлением инклюзивности?

(М.Д.): У нас музей очень тактильный: есть что покрутить, потрогать. Наверное, из всех экспонатов только к каменным ядрам для метательных орудий не даем прикасаться. Представлен тактильный макет иконы Спаса Нерукотворного и множество макетов, которые позволят познакомиться с историей крепости и башни. Регулярно проводим экскурсии для незрячих и слабовидящих, для глухих и слабослышащих людей. Единственное, для людей, которые пользуются креслами-колясками, музей недоступен, но это специфика башни.

Когда приходят ребята с расстройством аутистического спектра, музыка выключается, чтобы было спокойно и тихо. Поэтому музей достаточно часто посещается такими гостями. Кстати, в музее-заповеднике «Казанский Кремль» работает отдел просветительских и инклюзивных программ, который делает Казанский Кремль доступным для всех без исключений.

R: А что насчет повышения выручки?

(М.Д.): У музеев, как правило, нет цели собрать максимум денег. Музей – это некоммерческая организация. Например, создание музейной экспозиции безумно дорого. А в случае музея Спасской башни речь шла еще и о проектных и ремонтных работах внутри и снаружи башни. Тем не менее постепенно мы наращиваем выручку, ведь музей неплохо посещают, несмотря на то что

у нас вход с наружной стороны Кремля и порой музей людям сложно найти. Кстати, поток иногда приходится ограничивать, поскольку Казанский Кремль – это объект культурного наследия ЮНЕСКО, а здание, где мы находимся, ведет историю с XVI века. Поэтому музей может принять не больше 30 человек в течение получаса. Несмотря на это, за прошлый год в музее побывало больше 25 тыс. человек.

R: Какие еще есть фишки музея Спасской башни?

(М.Д.): Самая большая неожиданность, наверное, ждет гостей под куполом башни. Прямо на стенах показывается проекционная инсталляция «Сны Спасской башни». Кстати, у нее хватает тайн и находок. Например, мы не знаем, куда вела лестница из восточной галереи. Возможно, это была часть боевого хода. А еще, когда вскрыли в башне полы советского периода, обнаружили сквозную щель, проходящую через перекрытие. Оказалось, через нее поднималась и опускалась решетка, защищавшая территорию Кремля – герса.

Словом, Спасская башня Казанского Кремля сегодня наполнена жизнью, музыкой, она для нас живая. За этим ощущением стоит прийти.

Венера Вольская