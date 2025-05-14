Бизнес по нормам шариата

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Столице Татарстана необходим полноценный торговый центр с текстилем, посвященный скромной моде.

Фото: Артемий Шуматов Столице Татарстана необходим полноценный торговый центр с текстилем, посвященный скромной моде.

Фото: Артемий Шуматов

Осознанные потребители

По итогам 2024года в Татарстане зарегистрировано 220 предприятий, организаций и предпринимателей, оказывающих халяльные услуги и производящих халяльные продукты. «Наблюдается активный интерес со стороны российского бизнес-сообщества к сегменту халяль», – отмечают в пресс-службе Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

В 2024году Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ получил аккредитацию в Gulf Accreditation Centre (GAC) – сертификат подтверждает компетентность органа по сертификации в странах Персидского залива.

Сейчас процесс выдачи Комитетом сертификата происходит в несколько этапов: регистрируется заявка, ее рассматривают, заключают договор о постановке на учет и контроле процесса производства, согласуется дата проверки предприятия, в которую на производство приезжает эксперт. Эксперт составляет акт о результатах оценки, и, если предприятие отвечает всем требованиям, выдается свидетельство по стандарту «халяль».

«Важно отметить то, что осознанность потребителей значительно выросла – мусульмане стали более внимательны к вопросам маркировки: тщательно изучают составы, проверяют наличие сертификатов, интересуются условиями оказания услуг. На этом фоне проблема недобросовестной маркировки «Халяль» становится еще более актуальной», – подчеркнули в пресс-службе ДУМ РТ.

Исламские товары и услуги пользуются популярностью как у местных жителей, так и у туристов. Местному населению важно иметь доступ к халяль-продукции в магазинах, получать медицинские услуги в соответствии с нормами ислама, питаться по стандарту «халяль» в пунктах общественного питания, рассказали в пресс-службе ДУМ РТ.

Бизнес подстраивается под запрос местного потребителя. «В 2018году Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат получил сертификат соответствия Комитета по стандарту «Халяль» на большую часть продукции, выпускаемой под брендами «Очень важная корова» и «Васькино счастье», – говорит генеральный директор АО «ЗМК» Ауфар Галиев. Сертификация была получена на 36 наименований и каждую производственную площадку отдельно – у «ЗМК» их три: в Зеленодольске, Чистополе и Буинске.

По итогам 9 месяцев 2024года под брендом «Очень важная корова» комбинат выпустил 33,5 тыс. тонн продуктов, что на 6,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023года. По словам господина Галиева, раз в год предприятие проверяют комиссии республиканского сертификационного методического центра «Тест-Татарстан», и раз в три года на производство выезжает комиссия Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ.

В пресс-службе птицекомплекса «Пестречинка» рассказали, что халяльный забой они проводят в селе Осиново Зеленодольского района. В 2020году здесь провели модернизацию линии потрошения убойного цеха, после чего убой увеличился до 9 тыс. голов в час.

По словам руководителя отдела маркетинга компании «Вамин» Жанны Талаковой, вся продукция молочного гиганта производится с учетом норм «халяль», а с 2022года (именно тогда «Вамин» получил сертификат на соответствие) объем производимой продукции вырос в 3,5 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению председателя комитета по туризму Сергея Иванова, дефицита исламской инфраструктуры в республике нет.

Фото: ДУМ РТ По мнению председателя комитета по туризму Сергея Иванова, дефицита исламской инфраструктуры в республике нет.

Фото: ДУМ РТ

Muslim Friendly

О запуске сертификации по стандартам Muslim Friendly в индустрии гостеприимства, медицинских учреждениях и других предприятиях из различных сфер экономики было объявлено в 2024году на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum». Проект нацелен на создание комфортной среды для мусульман из регионов РФ и изза рубежа. Сертификаты Muslim Friendly выдаются отелям, заведениям общепита, заправочным станциям и др. Наличие документа означает, что клиенты-мусульмане смогут получить услуги согласно требованиям ислама.

По информации Духовного Управления мусульман, в настоящее время лишь одна гостиница в РТ получила сертификат Muslim Friendly, подтвердив отсутствие алкоголя в мини-баре, наличие обученного персонала, халяль-питания и т.д. При этом спрос на такие отели стабильно растет.

«Я соглашусь с тем, что любая гостиница/отель должна предоставлять возможность отметить Muslim Friendly галочкой при бронировании. И тогда персонал уберет алкоголь из номера заранее, положит Коран, молельный коврик и четки – как положено», – прокомментировала ситуацию с отелями в Татарстане руководитель Агентства инвестиционного развития республики Татарстан Талия Минуллина.

По мнению председателя Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова, дефицита исламской инфраструктуры в республике нет: «Во многих гостиницах питание организовано по стандартам «халяль», или же предлагается часть шведского стола по стандартам «халяль»», поэтому здесь инфраструктура «полностью готова» и уверенно принимает туристов из мусульманских стран.

«Исламский сервис с каждым годом становится все более востребованным – это можно понять по спросу, который зачастую превышает предложение, – отмечает председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Михаил Шарипов. – Все игроки, которые работают в этой отрасли, активно растут – наглядным подтверждением служат такие примеры, как кафе и рестораны с национальной кухней «Тюбетей», «Кыстыбый», «Итле», «Татар», а также глэмпинг («Урман Кэмп») и прочие».

Инфраструктура аэропорта подготовлена для гостей-мусульман, отмечают в пресс-службе аэропорта Казани. В терминалах есть по две молитвенные комнаты для мужчин и женщин (всего четыре). Комнаты оборудованы санузлами для совершения омовения. Помещения доступны для посещения круглосуточно и находятся в зонах свободного доступа. На навигационных панелях установлены соответствующие указатели. Дефицита в продовольственных магазинах и ресторанах в аэропорту нет, а в непродовольственных можно быстро найти такие товары, как Коран, молитвы в рамках, мусульманские четки и другие.

«Все гости, приезжающие к нам, отмечают высокий уровень сервиса. Ни у кого не возникает проблем с получением питания и услуг. В этом плане республика имеет большой опыт, и количество туристов из исламских стран растет. Это не только страны Персидского залива, но и Малайзия, Индонезия, поэтому это хороший сегмент», – добавляет Сергей Иванов.

В пресс-службе Минздрава Татарстана в свою очередь отметили, что смогут предоставить необходимые условия для туристов из мусульманских стран, а также местных пациентов. «Питание халяль осуществляется в Альметьевской межрайонной многопрофильной больнице, ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» и Республиканской клинической больнице МЗ РТ», – уточнили в Минздраве.

Например, пациенты Альметьевской многопрофильной больницы питаются по системе «таблет-питания», когда горячие блюда доставляются в палаты пациентов. Лечебное питание пациентов организовано внешним поставщиком, у которого имеется необходимое свидетельство Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ.

Кроме того, во всех крупных клиниках работают молельные комнаты, а на территории ДРКБ в прошлом году состоялось открытие духовного комплекса «Тихий сад», включающего в себя мечеть и православный храм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В республике производители фиксируют рост спроса на халяльную молочную продукцию. Растет интерес и к образовательным услугам.

Фото: ДУМ РТ В республике производители фиксируют рост спроса на халяльную молочную продукцию. Растет интерес и к образовательным услугам.

Фото: ДУМ РТ

Не только шопинг, но и фитнес

Помимо развития отелей, по мнению Талии Минуллиной, в республике было бы желательно открыть халяльный маркет с продуктами: «Давно назрела необходимость такой точки по примеру Агропарка» (производственно-складской и торговый комплекс, где реализована вся технологическая цепочка: складирование – переработка – реализация продуктов питания от сельхозпроизводителей. – прим. корр.).

Кроме того, руководитель АИР считает, что столице Татарстана необходим полноценный торговый центр с текстилем, посвященный скромной моде: «Это часто запрашивают наши арабские гости, но уровень существующих рынков на эту тему, к сожалению, не отвечает их ожиданиям».

Проект первого в России молла, продвигающего мусульманские ценности, обсуждался еще в 2020году на заседании Инвестиционного совета. Под крышей молла планировалось развивать такие направления, как халяльная еда, халяль-шопинг и халяль-фитнес. Там же хотели разместить коворкинг и площадку для проведения форумов и мероприятий по исламской тематике.

Молл общей площадью 7 тыс. метров планировалось открыть в 2022году к международному экономическому саммиту «Россия – Исламский мир: KazanSummit». Соинвестором проекта был отец известной гимнастки Алины Кабаевой, президент Международной Ассамблеи Исламского Бизнеса Марат Кабаев. Техническим заказчиком и генподрядчиком выступило ООО «Консорциум Строительных Компаний» во главе с его владельцем Дамиром Сафиным, членом клуба МАИБ. Проект так и не был реализован изза разногласий между инвесторами.

В августе 2024 года некоторые казанские СМИ сообщали о планах построить в Казани халяльный торговый центр HalalGuideMall. Он должен появиться на пересечении Оренбургского тракта и улицы Халева, но официально эта информация и не подтверждена.

В поисках кадров Ранее «Ъ Волга-Урал» сообщал, что по итогам 2024года в Татарстане спрос на сотрудников, работающих по стандартам «халяль», увеличился на 72%. В прошедшем году компании региона разместили около 600 вакансий для различных специальностей, связанных с этой отраслью. Среди наиболее популярных специальностей в халяль-секторе остаются повара, которых нанимают в рестораны, производственные цеха супермаркетов, службы доставки и предприятия по выпуску полуфабрикатов. Также в топ5 входят упаковщики, продавцы-кассиры, пекари и кассиры.

По мнению господина Шарипова, сложности в выстраивании бизнеса по принципам шариата ничем не отличаются от сложностей в любом другом бизнесе: «Необходимо быть глубоко погруженным в эту тему, а в идеале хозяин и костяк команды должны быть практикующими мусульманами». Помощь со стороны государства в создании успешного халяльного бизнеса должна быть в соблюдении баланса между фискальной нагрузкой, стимулированием производства и созданием условий, снижающих показатель утечки компетентных кадров на ПМЖ за пределы страны, считает председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Михаил Шарипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Осознанность потребителей в РТ значительно выросла – мусульмане стали более внимательны к вопросам маркировки: тщательно изучают составы, проверяют наличие сертификатов, интересуются условиями оказания услуг.

Фото: ДУМ РТ Осознанность потребителей в РТ значительно выросла – мусульмане стали более внимательны к вопросам маркировки: тщательно изучают составы, проверяют наличие сертификатов, интересуются условиями оказания услуг.

Фото: ДУМ РТ

Халяль на вывоз

«Вамин» входит в 20 татарстанских компаний, экспортирующих халяльную продукцию в исламские страны. В списке также – «Каусар», «Агросила», «Эссен продакшн АГ», «ПК Акульчев» и «ТД ЭМИЗ». Среди продуктов экспорта – мясная и молочная продукции и кондитерские изделия.

Всего по итогам 2024года объем экспорта халяль-продукции составил $14 млн, сообщают в Минсельхозпроде РТ. Для Татарстана целевыми странами для экспорта халяльной продукции являются Египет, Оман, Алжир, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), уточнили в Министерстве. В мае же руководитель Роскачества Максим Протасов в интервью «Ъ Волга-Урал» рассказал о намерении достичь общего объема экспорта халяльной продукции в арабские страны до $400 млн. В планах «Роскачество-Халяль» было получение признания и сертификатов высокого качества в течение двух лет на всех рынках, куда Россия поставляет халяльную продукцию и куда планирует поставлять.

Зарина Акбирова