Сын Криштиану Роналду вызван в юношескую сборную Португалии по футболу

14-летний Криштиану душ Сантуш, старший сын Криштиану Роналду, получил вызов в сборную Португалии до 15 лет, сообщает пресс-служба Португальской футбольной федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Португальская команда примет участие в международном турнире имени Влатко Марковича, который пройдет в Хорватии с 13 по 18 мая. Футболисты сыграют против сборных Японии, Греции и Англии.

Роналду-младший представляет молодежный состав саудовского клуба «Ан-Наср», за основную команду которого выступает его отец — пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Последний также является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций.

Таисия Орлова