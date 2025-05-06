В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

В Краснодаре действует штормовое предупреждение. В городе 8 мая ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В краевой столице прогнозируют сильный дождь, ливень и грозу, возможен град. Порывы ветра достигнут 20 м/с.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю также сообщает о комплексе опасных метеоявлений, ожидаемых с 6 по 8 мая. В регионе действует штормовое предупреждение. В период с 14:00 до вечера 6 мая, во второй половине дня 7 мая, а также в течение суток 8 мая местами по краю, за исключением Сочи, прогнозируют дожди, ливни с грозами, град и усиление ветра.

Алина Зорина