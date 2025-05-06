Президент Кубы прибыл в Москву

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в Москву. Об этом сообщает агентство ТАСС. В столице господин Диас-Канель примет участие в мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В состав делегации кубинского лидера входят министры иностранных дел и внешней торговли и иностранных инвестиций, а также глава департамента по международным отношениям ЦК Компартии Кубы.

Ранее кубинский лидер побывал с визитом в Санкт-Петербурге, где обсудил с губернатором Петербурга Александром Бегловым возможности с точки зрения развития взаимовыгодных связей. Глава Петербурга заявил о готовности помочь Кубе с цифровизацией госуслуг и бюджетными местами в российских вузах. Взамен от кубинцев господин Беглов ожидает помощь в медицине, возобновление авиаперелетов и открытие филиала СПбГУ в республике.

Подробнее о визите кубинского лидера — в материале «Ъ» «Кубинцев в колледж, петербуржцев в Гавану».

Анастасия Домбицкая