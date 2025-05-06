Т-Банк добавил в сервис «Защитим или вернем деньги» новые сценарии телефонного мошенничества — шантаж и лжеинвестиции. Таким образом, Т-Банк защищает своих клиентов от 99% всех ключевых и распространенных сценариев телефонного мошенничества. Это позволит спасать около 2,5 млрд руб. средств клиентов экосистемы Т в год. Если защита не сработает, банк вернет своим клиентам деньги. С момента запуска сервиса «Защитим или вернем деньги» было сохранено более 1 млрд руб. на счетах клиентов, более 12 млн руб. банк выплатил тем, кого мошенники все-таки обманули.

Концерн Stellantis представил компактный кроссовер Jeep Compass нового поколения, который может стать самой доступной моделью бренда. Модель представлена как в гибридных вариантах, так и полностью электрических. Stellantis подтвердил, что производство нового Compass начнется в Италии в конце 2025 года.

Спрос на участие в IPO саудовского производителя упаковки United Carton Industries Co. превысил предложение в 125 раз. Компания собрала заявки на сумму более $20 млрд при объеме размещения в $160 млн, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, интерес инвесторов к листингам на Ближнем Востоке сохраняется, несмотря на вызванные тарифами Дональда Трампа потрясения на рынке.