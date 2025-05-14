Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДУМ РФ Фото: ДУМ РФ

Тезис Гаспринского

Review (R):О российском «развороте на Восток» активно заговорили около 10 лет назад, а сегодня страны исламского мира – наиболее активные партнеры России в области дипломатических отношений, экономического, научного, культурного взаимодействия. Как вы оцениваете достигнутый за эти годы прогресс?

Равиль Гайнутдин (Р.Г.): Прежде всего, хочу подчеркнуть, что союзнические отношения России со странами исламского мира – это не ситуативное, вызванное конъюнктурой явление, а фундаментальный геополитический фактор, то есть нечто, заложенное самим Всевышним по меньшей мере в силу географического расположения и континентального соседства Российского государства-цивилизации и мира ислама. Первым на это обратил внимание в 1881году крымскотатарский просветитель и политический деятель Исмаил бей Гаспринский, издав в Бахчисарае программную статью «Русское мусульманство», в которой он пишет: «России суждено будет сделаться одним из значительных мусульманских государств, что нисколько не умалит ее значения как великой христианской державы».

В 2003году эту же мысль изложил президент Владимир Путин на саммите Организации Исламская конференция (с 2013года называется Организацией Исламского Сотрудничества. – Ъ), он буквально повторил тезис Гаспринского и тем самым обозначил стратегическую позицию России по отношению к исламскому миру – не соперничество, а сотрудничество и союзничество. Причем Владимир Путин – далеко не первый российский, русский лидер, который сделал принципиальный выбор в пользу Востока. Результаты, достигнутые за эти два с половиной десятилетия, легко отследить хотя бы по официальной хронике зарубежных поездок главы государства, председателя правительства, министра иностранных дел и иных высших должностных лиц, по заключаемым межгосударственным договорам и соглашениям. Мы как представители мусульманского духовенства видели и видим свою роль в укреплении российской политики через духовную дипломатию.

R: Что вы вкладываете в понятие «духовная дипломатия»?

(Р.Г.): Это деятельность, которая помогает нашим зарубежным друзьям, особенно в странах исламского мира, не просто изучить Россию, но понять ее, понять, в чем наши ценности, намерения, идеалы, преодолеть культурные барьеры. На протяжении всего ХХ века Советский Союз тесно сотрудничал с миром ислама на Ближнем Востоке, в Северной Африке. А в XXI веке у нас стало еще больше ценностных оснований для такого сотрудничества. Российский лидер и лидеры многих ведущих исламских государств имеют схожие взгляды на многие вопросы глобальной повестки дня. Мы, в свою очередь, стремимся донести до широкой аудитории исламского мира, до их духовных лидеров, их политических элит, традиции сосуществования наших народов и религий, суть российского государства-цивилизации.

Во время моих поездок в исламские страны главы государств и высокопоставленные лица говорят, что уважают Россию за то, что президент Путин защищает священные писания, не позволяет глумиться над религиозными святынями. Их очень привлекает, что наша страна твердо стоит на позиции защиты традиционной семьи, традиционных ценностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Специализированный форум по сотрудничеству с исламским миром, который проходит в Казани, развивает не только экономический, но и гуманитарный, научный, духовный потенциал столицы РТ.

Фото: ДУМ РФ Специализированный форум по сотрудничеству с исламским миром, который проходит в Казани, развивает не только экономический, но и гуманитарный, научный, духовный потенциал столицы РТ.

Фото: ДУМ РФ

Сердце исламского мира

R: Образ исламского мира как оплота традиционализма и консервативных ценностей соответствует общепринятому восприятию. В то же время при упоминании Ближнего Востока многие представляют себе высокотехнологичные процветающие города. Выбирая между традицией и новыми подходами, на что делает ставку исламский мир?

(Р.Г.): Исламский Ближний Восток прямо сейчас переживает глубокую культурную и политическую трансформацию, проявляя себя как самостоятельный геополитический, экономический, культурный центр. На ваш вопрос я бы ответил так: исламский мир делает выбор в пользу развития, прогресса, но без ущерба фундаментальным нравственным ценностям и устоям.

Например, ближневосточные страны стремятся стать финансовыми центрами, но они развивают исламские финансовые инструменты, этичные подходы к финансовой деятельности. Или возьмем сферу продуктов питания: регион импортирует огромный объем сельхозпродукции, еды и напитков, но не отказывается от принципа халяльности питания, развивая достаточно сложную и строгую систему сертификации и аккредитации.

Еще одна важная черта ближневосточных монархий и ряда азиатских мусульманских стран, чье развитие за последние десятилетия стало символом успеха и процветания – все они обращают пристальное внимание на вопросы гражданского согласия и сосуществования. Межрелигиозный мир, диалог религий, создание условий для свободного исповедания своей религии возведено в ранг государственных приоритетов во многих исламских странах.

Исламский мир и его сердце, Ближний Восток, в действительности очень разнообразный, в нем есть страны, охваченные гражданскими противостояниями, войнами, междоусобицами. Но между повышенным вниманием к сфере межрелигиозного мира, диалога цивилизаций и преуспеванием всего государства я вижу прямую связь. Развитие и процветание немыслимо без внутреннего согласия.

R: Отдельно вернемся к теме диалога цивилизаций, но сначала спрошу про сотрудничество в области халяль-индустрии и исламских финансов. Ведь иметь потенциал сотрудничества и достигать конкретных экономических выгод – это не одно и то же.

(Р.Г.): В России производство халяльных продуктов питания уже давно сложилось в индустрию. Начиная с 2002года при Духовном управлении мусульман Российской Федерации работает Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль». Центр имеет широкий спектр аккредитаций в странах арабо-мусульманского мира – от Северной Африки до Юго-Восточной Азии – и включает наиболее заинтересованные в импорте российских продуктов государства Ближнего Востока.

Имея возможность непосредственно общаться с отечественными производителями, сертифицированными нашим центром, я получаю данные, что от года к году они кратно наращивают объемы поставок в страны исламского мира. Это убеждает меня, что в самом начале 2000х мы сделали правильный шаг, начав развивать халяльную индустрию в сотрудничестве с ведущими научно-исследовательскими институтами в пищевой промышленности, профильными министерствами и ведомствами. В 2003году мы приняли первый на постсоветском пространстве стандарт, определяющий основные требования к производству продукции халяль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исламский мир делает выбор в пользу развития, прогресса, но без ущерба фундаментальным нравственным ценностям и устоям.

Фото: ДУМ РФ Исламский мир делает выбор в пользу развития, прогресса, но без ущерба фундаментальным нравственным ценностям и устоям.

Фото: ДУМ РФ

R: Вернемся к теме диалога цивилизаций. В чем может заключаться сотрудничество, что оно дает сторонам?

(Р.Г.): Хочу подчеркнуть, что уважительное отношение к другим религиям, к их духовенству, храмам, священным писаниям соответствует и духу, и букве Корана. Точно так же священная книга мусульман призывает не останавливаться на пути научного постижения мира и не противопоставляет религию прогрессу. Длительное время мир ислама развивался в изоляционистской парадигме, но на стыке XIX – XX веков произошло переосмысление стратегии развития, в чем заметную роль сыграли и российские мусульманские теологи, наши предшественники. Они оставили значительный пласт интеллектуального наследия.

Арабский мир очень заинтересован в изучении российского опыта межрелигиозного, межнационального сосуществования и обращает пристальное внимание на теологическое наследие российских мусульман. Нашими мыслителями эти вопросы осмыслены, проработаны еще во второй половине XIX – начале ХХ века. Благодаря программе возрождения отечественной школы мусульманской теологии мы все это наследие возрождаем и, как оказалось, оно сегодня востребовано во всем мире.

Один из примеров – передовые идеи татарского теолога Мусы Джаруллаха Бигиева, 150летие которого мы отмечаем в 2025году, в том числе на международном уровне. Муса Бигиев учился в казанском медресе, в реальном училище в Ростове-на-Дону, долгие годы жил в Санкт-Петербурге и благодаря дарованному ему Всевышним гению оставил после себя множество сочинений, раскрывающих религиозное мировоззрение и нравственность в контексте эволюционных преобразований в обществе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Религиозные деятели из стран исламского мира сегодня частые гости в России (на выставке «Сады ислама» в Москве).

Фото: ДУМ РФ Религиозные деятели из стран исламского мира сегодня частые гости в России (на выставке «Сады ислама» в Москве).

Фото: ДУМ РФ

Признание колоссального наследия

R: Казань – родной город для множества мусульманских мыслителей, ставших гордостью российской уммы. Вы называете Казань своей малой родиной. Как восприняли объявление города культурной столицей исламского мира в 2026году и что ждете в связи с этим статусом?

(Р.Г.): Очень порадовался за Казань и первым делом лично поздравил раиса Татарстана Рустама Минниханова, подчеркнув, что это совершенно заслуженное признание колоссального культурного наследия столицы Татарстана. Это результат многолетнего труда команды Рустама Нургалиевича и его предшественника – первого президента Республики Татарстан, Героя Труда Российской Федерации Минтимера Шаймиева.

Я уверен, Казань, приобретя за последние годы огромный опыт в проведении крупных международных событий вплоть до межгосударственного саммита БРИКС, и в качестве культурной столицы исламского мира проявит себя достойно. Она продемонстрирует культурный и духовный потенциал всей нашей страны, покажет наше бережное отношение к своим корням, родным языкам и культурам.

Со своей стороны, будучи уроженцем казанской земли и членом группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», я пригласил в Казань в 2026году всех послов исламских стран, аккредитованных в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный муфтий шейх Равиль Гайнутдин с мусульманским духовенством на пленуме ДУМ Российской Федерации.

Фото: ДУМ РФ Главный муфтий шейх Равиль Гайнутдин с мусульманским духовенством на пленуме ДУМ Российской Федерации.

Фото: ДУМ РФ

Думаю, когда президент страны Владимир Путин поручил заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину развивать именно в Казани специализированный экономический форум по сотрудничеству с исламским миром, имелся в виду далеко не только экономический, но и гуманитарный, научный, духовный потенциал столицы Татарстана. Искренне желаю, чтобы KazanForum в 2025году и во все последующие годы проходил с успехом и пользой для всех стран-участниц и для наших народов.

Беседовала Диляра Ахметова