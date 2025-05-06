Янник Синнер отбыл срок

Трехмесячная допинговая дисквалификация первой ракетки мира Янника Синнера подошла к концу. В среду, 7 мая, в Риме начинается Internazionali BNL d’Italia — турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом €8 млн, на котором 23-летний итальянец проведет свой первый матч после завершения срока наказания, наложенного на него в начале января за ошибки медицинского персонала. Преследователям Синнера так и не удалось создать реальной угрозы его лидерству в мировом рейтинге, да и по очкам, набранным в нынешнем сезоне, он занимает высокое четвертое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Янник Синнер

Фото: Yves Herman / Reuters Янник Синнер

Фото: Yves Herman / Reuters

Центральным событием первых дней Открытого чемпионата Италии — начинающегося в среду, 7 мая, третьего и последнего «мастерса» грунтового сезона АТР — станет возвращение на корт Янника Синнера. Пропустив три месяца в связи с допинговой дисквалификацией, о которой было объявлено вскоре после победы итальянца на Australian Open, он в своем стартовом матче второго круга сыграет с малоизвестным аргентинцем Мариано Навоне или получившим wild card своим соотечественником Федерико Чиной.

Заключая в начале феврале соглашение с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которое добивалось наказания Синнера за ошибки его медицинского персонала, он понимал, что ближайшие три месяца во всех отношениях самый благоприятный период для отбытия дисквалификации. И этот расчет полностью оправдался.

Да, отрыв Синнера от ближайшего преследователя, Александра Зверева из Германии, за три месяца сократился с 3695 до 1645 очков, но это по-прежнему большое преимущество.

Зверев, кстати, после выхода в финал Australian Open в основном выступает крайне неудачно. Проведя с тех пор восемь турниров, он набрал всего 920 очков, в том числе 500 — на победном для него апрельском грунтовом состязании в Мюнхене с не очень сильным составом участников. Больше всех, 2340 очков, за февраль, март и апрель заработал третий номер рейтинга испанец Карлос Алькарас, который в Роттердаме и Монте-Карло победил, а в Барселоне дошел до финала. Второй показатель, 2090 баллов, имеет новичок топ-5 британец Джек Дрейпер, который в феврале проиграл Андрею Рублеву финал в Дохе, затем сенсационно взял титул в Индиан-Уэллсе, а в воскресенье в Мадриде едва не выиграл еще один «мастерс», уступив в решающем матче норвежцу Касперу Рууду.

В итоге на данный момент по очкам, набранным в нынешнем сезоне, в топ-10 входят Алькарас (2740 очков), Дрейпер (2290), Зверев (2275), Синнер (2000), Рууд (1825), австралиец Алекс Де Минаур (1685), чех Якуб Меньшик (1530), серб Новак Джокович (1530), аргентинец Франсиско Серундоло (1515) и американец Бен Шелтон (1500). Показательно, что по сравнению с первой десяткой итогового рейтинга прошлого года в этом списке отсутствуют сразу четверо — россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, американец Тейлор Фриц и болгарин Григор Димитров, то есть в ближайшее время в мировой теннисной элите назревают серьезные изменения.

Кстати, в минувшие выходные стало ясно, что на этой неделе в первой десятке рейтинга АТР впервые за 5 лет и почти 11 месяцев не будет ни одного игрока из России (см. справку). В последний раз так было почти шесть лет назад, во время Открытого чемпионата Франции, по окончании которого, 10 июня 2019 года, Карен Хачанов стал девятой ракеткой мира. Столь длительных периодов непрерывного пребывания в топ-10 россиян еще не было. Предыдущий рекорд (пять лет и три с половиной месяца, c 1 февраля 1999 года до 19 мая 2004 года) установили Евгений Кафельников и Марат Сафин.

Теоретически по итогам Italian Open Медведев, нынешняя 11-я ракетка мира и победитель этого турнира 2023 года, может вернуться в топ-10. Но для этого ему надо дойти минимум до полуфинала и рассчитывать на ранний вылет одного игрока из стоящей перед ним тройки — датчанина Хольгера Руне, итальянца Лоренцо Музетти или Алекса Де Минаура. Свой стартовый матч сильнейший российский теннисист проведет против австралийца Кристофера О’Коннелла или победителя квалификации. Рублеву же с жеребьевкой не слишком повезло. Он начнет турнир встречей с 18-летним бразильским талантом Жуаном Фонсекой, которому уступил в январе в первом круге Australian Open, или с довольно опасным венгром Фабианом Марожаном.

Евгений Федяков