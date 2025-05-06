Центробанк изъял у Райффайзенбанка почти 2 млрд евро по иску «Расперии»

Центробанк изъял у Raiffeisen Bank International 1,9 млрд евро по иску компании «Распериа трендинг лимитед». Об этом заявил председатель правления австрийской группы Йоханн Штробль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Что касается «Расперии», то она обвиняла австрийскую группу и основателя венской строительной компании Strabag («Распериа» принадлежала доля 27,78% — Ъ) Петера Хазельштайнера в захвате корпоративного контроля над холдингом, включая невыплату дивидендов, а также отстранении представителей отечественной компании от собраний акционеров.

Через суды, которые проходили в том числе и в Петербурге, «Распериа», 25% акций которого приндалежат промышленной группе «Базовый элемент», потребовала принудительно продать свою замороженную долю в Strabag российскому Райффайзенбанку за 1,7 млрд евро, а также 281 млн евро в качестве невыплаченных дивидендов и процентов.

Что касается группы Райффайзенбанк, то она планирует продать российскую «дочку» и прекратить бизнес в России. Господин Штробль заявил, что компания готова к любому развитию событий, в том числе к полной потере своего капитала в РФ.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Ответственность перекладывают на "дочку"»

Андрей Маркелов