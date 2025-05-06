«После 60 минут матча у "Интера" возникают сложности»

Во вторник, 6 мая, за выход в финал ЛЧ поспорят «Интер» и «Барселона». В первой встрече команды сыграли вничью со счетом 3:3. Второй финалист определится в среду в матче «Пари Сен-Жермен»—«Арсенал». Чего ожидать болельщикам? И какая пара сыграет в финале? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с футболистом, тренером, экспертом «Лиги Ставок» Дмитрием Хомухой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea / Reuters Фото: Albert Gea / Reuters

— Если верить букмекерским линиям, то в главном матче турнира сыграют «Барселона» и ПСЖ. Причем, по мнению букмекеров, у парижан больше шансов взять кубок. Коэффициент в «Лиге Ставок» на такой исход — 2,3, победа «Барселоны» идет за 3,5, «Интера» — за 5, «Арсенала» — за 8. На ваш взгляд, ПСЖ действительно главный претендент на победу в турнире?

— Я думаю, что они поспорят с «Барселоной» за это право — выиграть Лигу чемпионов в этом году.

— «Интер» и «Барселона» провели умопомрачительный первый матч со счетом 3:3. Никто этого не ожидал. Что может произойти в ответной игре?

— Здесь встречаются две разные по стилю игры команды. «Барселона» играет первым номером, все время доминирует, а «Интер» играет вторым номером и выбегает в быстрые атаки. И «Интер» испытывает серьезные проблемы. После 60 минут матча у них возникают сложности, потому что команда, скажем так, по возрасту уже пожилая, и им очень сложно держать высокую интенсивность на протяжении двух таймов.

— У нас есть ставка в 5 млн руб. на победу «Интера» в основное время. Если зайдет, то чистый выигрыш клиента составит 9 млн руб. Сейчас взять победу «Интера» в основное время можно за 2,7. Я так понимаю, вы категорически не рекомендуете? Ваша ставка — это победа «Барселоны» в основное время?

— Все верно.

— На то, что обе команды забьют, можно поставить с коэффициентом выше 1,5. Или можно взять «тотал больше 2,5». Насколько результативный матч получится?

— На мой взгляд, в этом матче лучше взять вариант «обе забьют». И, скорее всего, он закончится со счетом 2:1 в пользу «Барселоны».

— Теперь перейдем к матчу ПСЖ—«Арсенал». Понятно, что победа 1:0 в первом матче ничего парижанам не гарантирует. Но французская пресса уже отправила ПСЖ в финал и дает прогнозы на финальный матч с «Барселоной», хотя еще ничего не ясно.

— Это полуфинал, и у «Арсенала», конечно, есть шансы. Счет 1:0 действительно не дает никаких гарантий ПСЖ, но тем не менее они играют у себя дома и демонстрируют очень хороший, содержательный футбол. И хотелось бы, чтобы представители нашей РПЛ Хвича Кварацхелия и Матвей Сафонов вышли в финал. Я думаю, что «Пари Сен-Жермен» с этой задачей справится.

— К сожалению, Сафонову место вряд ли найдется в основном составе после того, что там творил Джанлуиджи Доннарумма в Лиге чемпионов. Но здесь результативно будет, раз уж о Кварацхелии заговорили?

— Да, обе команды играют в атакующий футбол. Я думаю, что закрываться никто не будет, и в этом матче тоже обе команды забьют.

— А точный счет?

— 2:1 в пользу «Пари Сен-Жермена».

— Мне почему-то кажется, что обе не забьют, и я поставил на 1:0 с коэффициентом 9,6.