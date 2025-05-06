В Екатеринбурге расширили зону запрета на электросамокаты в период праздников

В Екатеринбурге в период подготовки и празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будет расширена зона запрета движения электросамокатов, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Запрет будет действовать с 21:00 6 мая до 10:00 10 мая и теперь включает улицу Карла Маркса. Общий периметр зоны запрета составляет более 3 км.

Днем 7 мая и в ночь с 9 на 10 мая движение электросамокатов будет прекращено в границах улиц: Челюскинцев – Московская – Радищева – Добролюбова – Малышева – Пушкина – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Первомайская – Царская – Николая Никонова – переулок Красный.

Кроме того, 9 мая будет запрещено передвигаться и парковать самокаты около Широкореченского мемориала.

В администрации подчеркнули, что наличие или отсутствие происшествий с электросамокатами во время праздника будет учитываться при принятии дальнейших решений о регулировании использования средств индивидуальной мобильности.

Полина Щуцкая