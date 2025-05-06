Директора ижевского мотосалона подозревают в мошенничестве на 1,4 млн рублей

47-летний директор ижевского салона мототехники подозревается в мошенничестве на сумму более 1,4 млн руб. (ч.4 ст.159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Следствие считает, что в апреле 2024 года глазовчанин — проходит по делу потерпевшим — заключил договор на поставку снегоболотохода и внес оплату, однако вовремя технику не получил. Директор салона в последующем переносил дату поставки под различными предлогами.

Фигурант задержан и помещен в изолятор временного содержания. Полиция проверяет его причастность к аналогичным преступлениям.