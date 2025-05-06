Профильные предпринимательские классы откроются в Сочи в 2025 году

В сентябре 2025 года в Сочи планируют открыть профильные предпринимательские классы. Проект запустят на базе средней школы №24 имени Героя Советского Союза Георгия Жукова, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Инициатива реализуется в рамках социального партнерства между Союзом социального бизнеса Краснодарского края и мэрией Сочи. По замыслу организаторов, это расширит возможности образовательных программ: учащиеся смогут изучать основы предпринимательской деятельности, бизнес-информатику и проектную работу. К преподаванию привлекут экспертов и специалистов-практиков.

«Прогнозируем, что благодаря выпускникам профильных классов в городе будет увеличиваться число предпринимателей и самозанятых, городское предпринимательское сообщество продолжит развиваться»,— отметил директор департамента экономики администрации Сочи Алексей Жудик.

«Ъ-Сочи» писал, что в микрорайоне Уч-Дере на улице Курчатова планируют построить школу на 220 мест. Пока специалисты завершают проектирование нового образовательного объекта.

Мария Удовик