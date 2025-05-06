СК России проверяет жалобу многодетной матери из Адыгеи о притеснениях
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки по факту обращения многодетной матери из Адыгеи, заявившей о притеснениях после жалобы на аварийное состояние детской школы искусств. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следственные органы СК России по Республике Адыгея уже инициировали процессуальную проверку по данному инциденту. Руководитель ведомства поручил главе регионального управления СКР Василию Ларину представить информацию о промежуточных итогах расследования, выявленных фактах и обстоятельствах дела.