Пять кошек и девять куриц погибли при пожаре в деревне Нижнее Кечево
Пять кошек и девять куриц погибли при пожаре в надворных постройках частного хозяйства в деревне Нижнее Кечево в Малопургинском районе, сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртии. В момент возгорания в доме находилась 14-летняя школьница, которая проснулась от шума. Девочка не пострадала.
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В результате пожара уничтожены кровля жилого дома, надворные постройки, навес и трактор «МТЗ-82», повреждено потолочное перекрытие. Его площадь составила 264 кв.м. Причина возгорания устанавливается.