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Пять кошек и девять куриц погибли при пожаре в деревне Нижнее Кечево

Пять кошек и девять куриц погибли при пожаре в надворных постройках частного хозяйства в деревне Нижнее Кечево в Малопургинском районе, сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртии. В момент возгорания в доме находилась 14-летняя школьница, которая проснулась от шума. Девочка не пострадала.

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Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии

Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии

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Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии

Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии

В результате пожара уничтожены кровля жилого дома, надворные постройки, навес и трактор «МТЗ-82», повреждено потолочное перекрытие. Его площадь составила 264 кв.м. Причина возгорания устанавливается.

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