Ульяновская область вошла в пятерку лидеров ПФО по темпам роста зарплаты в январе-феврале

По итогам января-февраля текущего года Ульяновская область занимает пятое место в ПФО по темпам роста заработной платы. По итогам прошлого года регион занимал шестое место. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

За два месяца 2025 года уровень среднемесячной номинальной заработной платы составил 62,561 тыс. руб. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года — 120,3%.

По номинальному уровню Ульяновская область занимает 9 место среди субъектов ПФО. Рост реальной заработной платы составил 109,3%. В крупных и средних организациях средняя зарплата составила 66,969 тыс. руб. с темпом роста 120,6%.

Самые высокие зарплаты наблюдаются в воздушном транспорте (181,7 тыс. руб.), научных исследованиях и разработках (121,6 тыс. руб.), производстве напитков (107,3 тыс. руб.), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (102,2 тыс. руб.), прочих транспортных средств и оборудования (96,2 тыс. руб.), деятельности в области информации и связи (96,2 тыс. руб.), добыче полезных ископаемых (95,2 тыс. руб.).

Лидерами среди муниципальных образований по уровню зарплат стали Чердаклинский район (75,3 тыс. руб.), Ульяновск (72,8 тыс. руб.), Новоульяновск (66,8 тыс. руб.), Димитровград (65,2 тыс. руб.), Сенгилеевский район (59,5 тыс. руб.).

Руфия Кутляева