В Крыму сотрудница кооператива осуждена за мошенничество на 1 млн рублей
Жительница Ленинского района Республики Крым получила условный срок за мошенничество с денежными вкладами пожилых людей на сумму более 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фигурантка, ранее работавшая в кредитно-потребительском кооперативе, после закрытия организации продолжала принимать денежные вклады от местных жителей. При этом она скрывала от них факт закрытия учреждения и невозможность получения каких-либо выплат в будущем.
Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил подсудимой наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года. Приговором также полностью удовлетворены исковые требования потерпевших о компенсации имущественного и морального вреда.