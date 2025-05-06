В Крыму сотрудница кооператива осуждена за мошенничество на 1 млн рублей

Жительница Ленинского района Республики Крым получила условный срок за мошенничество с денежными вкладами пожилых людей на сумму более 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигурантка, ранее работавшая в кредитно-потребительском кооперативе, после закрытия организации продолжала принимать денежные вклады от местных жителей. При этом она скрывала от них факт закрытия учреждения и невозможность получения каких-либо выплат в будущем.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил подсудимой наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года. Приговором также полностью удовлетворены исковые требования потерпевших о компенсации имущественного и морального вреда.

Алина Зорина